Boutiques : Free lance une nouvelle énigme

Dans quelle ville Free a décidé d’inaugurer “bientôt” une nouvelle boutique ? C’est à vous de deviner.

Après avoir inauguré récemment son premier concept store à Paris pour fêter sa 200e boutique et un 5e Free Center à Toulouse, l’opérateur tease ce 1er juin une prochaine ouverture à travers une devinette afin de faire travailler les méninges des internautes. Celle-ci prend la forme d’un petit rébus.

Depuis plusieurs années, Free déploie massivement son réseau de distribution partout en France, en renforçant sa présence dans les départements, et en s’implantant dans les villes moyennes, très souvent dans des lieux fréquentés comme les centres commerciaux et les centres-villes. Après avoir inauguré 30 boutiques en 2022 et déjà 12 depuis le début de l’année, l’opérateur prévoit d’inaugurer 30 Free Centers d’ici la fin de l’année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox