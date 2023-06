Rat+ : Canal+ lance l’offre la plus sexy du moment avec Netflix, Disney+ et Apple TV+ inclus

L’offre Rat+ de Canal revient à prix cassé pour les moins de 26 ans avec une armada de services inclus.

Après avoir conquis près de 100 000 nouveaux abonnés en mars et avril dernier, l’offre Rat+ est de retour sur Canal+, légèrement remaniée mais toujours aussi alléchante. Cette promotion réservée au moins de 26 ans est de nouveau disponible sur Canal, et ce, jusqu’au 3 juillet prochain. Il est possible d’y souscrire depuis PC/MAC, tablette, smartphone, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles (Samsung, LG, Hisense), PS4, PS5, XBOX One, Series S et X, mais pas sur les box des opérateurs.

Une offre alléchante par son prix puisqu’elle est proposée à 19.49€ par mois sans engagement, mais aussi par son contenu. Cet abonnement comprend en effet toutes les chaînes linéaires de la filiale de Vivendi à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Écran, Docs, Kids et Séries, mais aussi les 6 flux de Ciné+. Et ce n’est pas tout puisque l’offre inclut également les services de SVOD Netflix (en qualité 1080p jusqu’à 2 écrans simultanés), Disney+, Paramount+, Canal+ Séries, mais aussi Apple TV+ qui remplace OCS, anciennement proposé dans l’offre lancée plus tôt cette année.

L’offre est valable jusqu’au 26ᵉ anniversaire de l’abonné y ayant souscrit. Au jour de son 26ᵉ anniversaire, sauf résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur (à titre indicatif au 1er juin 2023 : 8,99€/mois pour l’offre spéciale Canal+ Ciné Séries avec abonnement mensuel).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox