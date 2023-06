Les nouveaux abonnés Free Mobile et les actuels ne sont pas logés à la même enseigne

Vous pouvez désormais bénéficier de modalités de paiements, de promotions et d’offres de remboursement différentes sur les smartphones chez Free Mobile selon si vous êtes déjà un abonné ou un tout nouveau souscripteur.



La fidélité peut être récompensée. Depuis peu, le site web dédié à la vente de smartphones de Free Mobile vous propose de bénéficier d’un traitement différent si vous êtes déjà abonné à l’un de ses forfaits ou non. En effet, en visitant la boutique en ligne de l’opérateur et en sélectionnant un smartphone, il vous sera proposé de vous identifier si vous disposez d’un compte Free Mobile afin de bénéficier de certaines offres.

La teneur de ces dernières peut varier. Sur les smartphones ne bénéficiant pas de promotions, un changement est aujourd’hui constaté, les mensualités et le prix de la première commande avec Free Flex divergent. Un abonné Free Mobile paiera moins cher à la commande, mais des mensualités plus élevées et un option d’achat plus onéreuse. Au final, le prix reste le même. Voici un premier exemple avec le Samsung Galaxy XCover 5.

C’est également le cas pour le Xiaomi 12T Pro, proposé à 799€ au comptant. En passant par Free Flex, un nouveau souscripteur à un forfait mobile paiera, 219€ à la commande, puis 19.99€/mois pendant 24 mois et pourra opter pour une option d’achat à 100€. Si vous êtes déjà abonné Free Mobile, la première commande est de 119€ puis 23.99€/mois et une option d’achat de 104€.

Les abonnés actuels ont des avantages, et cela change tout

Certaines promotions sont également réservées aux abonnés Free Mobile actuels. À titre d’exemple, pour l’achat d’un Samsung Galaxy Fold 4, un abonné Free Mobile connecté se verra proposer 150€ de remise immédiate en plus d’une offre de remboursement de 150€, tandis qu’une personne sans forfait Free aura accès à deux ODR de 150€ chacune, uniquement accessible sur demande. Le smartphone est ainsi vendu, 1649€ après remboursement pour les abonnés Free Mobile au comptant et 1799€ pour les non-abonnés, au comptant. De plus, les mensualités et le paiement à la première commande dans le cadre de Free Flex sont, elles aussi, différentes.

Des différences que l’on peut observer sur d’autres gammes, c’est par exemple le cas du Xiaomi 12T. Pour le même modèle, les abonnés Free Mobile bénéficient d’une ODR différente (60€ contre 110€ si vous n’êtes pas abonnés) mais d’une option d’achat et une mensualité moins élevée, rendant le smartphone moins cher. Le prix au comptant est, lui aussi, moins élevé : 499€ pour un abonné Free Mobile actuel et 649€ pour un non-abonné.

