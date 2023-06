Google abandonne le premier Chromecast

Une annonce discrète a fait son apparition sur les pages d’assistance dédiées à l’appareil pour annoncer que sa prise en charge s’arrêtait.

Le premier appareil de streaming en forme de clé de Google n’aura plus droit à de mises à jour logicielles ou de sécurité, près de 10 ans après son lancement. Google a en effet modifié ses sites d’assistance en y intégrant un message précisant qu’il ne fournirait plus non plus d’assistance technique et prévient par avance les utilisateurs : ils peuvent constater une dégradation des performances.

Si l’appareil ne devrait pas se mettre à dérailler dès aujourd’hui, il deviendra progressivement obsolète et les mises à jour s’étaient déjà faites de plus en plus rares. Si vous commencez à observer des problèmes sur votre modèle, de nouveaux ont depuis pris la relève avec des performances supérieures et notamment la compatibilité avec la 4K.

