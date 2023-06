Free Mobile propose un nouveau smartphone avec une autonomie surprenante pour son prix

Un nouveau smartphone pour les petits budgets est proposé sur la boutique Free Mobile.

Si vous souhaitez changer de smartphone, vous pouvez passer au Moto e13 qui vient d’arriver chez Free. Il est proposé dans son coloris noir pour 109€ au comptant avec 64 Go de stockage.

Vous pouvez également utiliser la formule Free Flex pour étaler le paiement sur 24 mois. Si vous possédez déjà un abonnement Free Mobile, il faudra régler 9 à la commande puis 3.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat 4€. Si vous êtes un nouveau souscripteur, comptez 29€ à la commande puis 2.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 8€.

Il se démarque notamment, grâce à son système audio multidimensionnel Dolby Atmos® et son affichage HD+ ultra-large de 6,5″. Sa batterie de 5 000 mAh est par ailleurs un bon point pour un smartphone dans cette gamme de prix. Le processeur octa-core vous permet de bénéficier d’une connectivité des plus rapides, de chats vidéo fluides, de fonctionnalités d’appareil photo avancées et bien plus encore.

