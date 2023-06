Une nuit infernale chez Free Pro à cause d’une surchauffe soudaine

Dans la nuit de mardi à mercredi, le data center MAR02 de Free Pro à Marseille a été impacté par une fuite dans son circuit de refroidissement. Un problème de climatisation qui a abouti à une prise de décision rapide : couper l’électricité pour protéger les équipements. Tout est revenu à la normale le 31 mai dans l’après-midi.

Une nuit cauchemardesque. Mardi soir, un incident important s’est produit dans le datacenter MAR02 marseillais de Jaguar Network by Free Pro. “Un incident de climatisation s’est déclaré à 22h dans notre datacenter entraînant une hausse de la température en salle et provoquant l’arrêt de plusieurs machines en production. Une cellule de crise a été déployée”, informait alors la filiale d’Iliad, qui n’a cessé de communiquer sur Twitter tout au long de la nuit, jusqu’à la résolution totale de l’incident le lendemain dans l’après-midi. Il s’agissait d’une fuite dans le circuit de refroidissement.

Une fois les anomalies identifiées et corrigées, Free Pro a entamé dans la matinée du 31 mai le processus de rétablissement des services avant d’annoncer “un retour à la normale sur la production de froid dans toutes nos salles IT à MAR02. Nous continuons à redémarrer chacune des infrastructures impactées en accompagnant nos clients sur site ou bien via notre équipe support disponible”.

Hier, certains services complexes, notamment de cloud privé, nécessitaient encore l’intervention de ses clients, “nous nous adapterons dans les prochaines heures à leur planning pour rétablir les configurations telles qu’ils le souhaitent”, apprenait-on.

Très rapidement après le début de l’incident,Denis Planat, directeur général de Free Pro, a pris la décision de couper l’électricité alimentant l’ensemble des machines. « Ce n’est pas une décision facile à prendre, mais nous ne voulions pas endommager les équipements », souligne t-il dans les lignes du Monde Informatique.

Le nombre d’entreprises impactées n’est pas connu, certaines d’entre elles ont manifesté leur mécontentement alors que d’autres se sont montrées solidaires. Une analyse approfondie sera menée pour connaître les raisons exactes de cette fuite et les possibles responsabilités.

