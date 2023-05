Free ouvre une 5e boutique dans la ville rose

Au nord-est de Toulouse, le centre commercial Gramont se dote d’un Free Center.

Et de cinq, Free a renforcé un peu plus son réseau de distribution ce week-end à Toulouse. Après la boutique Free rue d’Alsace Lorraine, à Blagnac ou encore Labège 2 et Portet-sur-Garonne, l‘équipe de l’opérateur accueillent désormais les abonnés et prospects au sein du centre commercial Gramont.

Depuis plusieurs années, l’opérateur ne cesse de parfaire le maillage de son réseau de boutiques aux quatre coins de l’Hexagone, en renforçant sa présence dans les grandes agglomérations, mais aussi en s’implantant dans les départements dans lesquels il est absent, souvent dans des villes moyennes, au centre-ville ou au sein de centres commerciaux. La semaine dernière, l’opérateur a inauguré son 200e Free Center, un concept store pas comme les autres à Station F baptisé le Big Bang Store.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox