Visite guidée dans le nouveau vaisseau spatial de Free, découvrez en vidéo son bouton magique

Bienvenue dans l’univers Free. L’opérateur nous présente son nouveau concept store, le Big Bang Store.

Pour sa 200ème boutique, Free a pris de la hauteur en levant le voile le 22 mai sur un concept-store très spatial à Station F. Et ce n’est pas juste une boutique, c’est une expérience symbolisant notamment la révolution Free Mobile, laquelle a suscité un véritable Big Bang dans le monde des télécoms.

D’une superficie de 100 m² dont 80 m² de surface de vente, ce magasin implanté à quelques pas du phare de la Tech à Paris, présente un design inédit. Dans sa conception déjà, où on ne trouve aucun angle à 90 degrés avec des courbes dans les murs, les sols et même les éléments du mobilier. Le but étant d’évoquer la rotation des planètes et leur révolution dans l’espace tout en faisant tourner le concept-store autour d’une “étoile star” : la Freebox Pop. Présent lors de l’inauguration le 22 mai dernier, Univers Freebox a rencontré Mélanie Thiriet, responsable marketing retail chez Free pour une visite guidée de cette boutique atypique qui s’anime via le son, la vidéo et la lumière. Les conseillers disposent même d’un bouton magique.



