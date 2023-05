Free révèle les raisons particulières du lancement de sa 1ère télécommande virtuelle Freebox

La nouvelle télécommande virtuelle officielle Freebox vient éclipser les applications déjà présentes dans les magasins d’applications. L’opérateur se dit malgré tout ravi de voir la communauté s’approprier les capacités de la Freebox même s’il a dû demander aux développeurs d’apps tierces de retirer les mentions de la marque Free pour diverses raisons.

Mieux vaut tard que jamais. Plus de 13 ans après le lancement de la Freebox Révolution et 5 ans après la Delta, Free développe sa première télécommande virtuelle à destination des abonnés de ses deux box. Déjà disponible sur iOS, et bientôt sur Android, celle-ci est intégrée à l’application Freebox Connect. Cette nouvelle alternative à la télécommande physique voit ainsi le jour en réaction à plusieurs constats.

“Nous avons rencontré à de nombreuses reprises des abonnés Freebox croyant que l’app tierce de télécommande qu’ils avaient installée était une app officielle, alors que non. Ces utilisateurs se sont plaints des pubs et/ou du manque de stabilité de ces applications, nous attribuant donc ces défauts. En parallèle, nous avons constaté un besoin fort pour une télécommande virtuelle, notamment dans les cas où la vraie télécommande est perdue ou cassée”, nous confie Pierre Verdu, product manager (applications Freebox).

Après avoir pris la décision de concevoir cette fonctionnalité, Free confirme avoir “en parallèle demandé aux développeurs d’applications tierces de retirer les mentions de la marque Free (propriété intellectuelle protégée d’ailleurs), afin d’éviter que ces apps tierces ne soient confondues avec des apps officielles, comme c’était le cas jusqu’ici.”. Si certaines d’entre elles ont obtempéré, l’app ” Freeteuse ” a pour sa part tiré sa révérence, son développeur ne voyant plus aucun intérêt à continuer l’aventure face aux demandes de Free.

Afin d’éviter toute mauvaise interprétation, l’opérateur rappelle laisser ouvertes les API, “n’avons donc pas restreint les possibilités techniques des développeurs tiers. Nous sommes toujours ravis de voir la communauté s’approprier les capacités de la Freebox pour développer des usages autour d’elles”, tient-il à rassurer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox