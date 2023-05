Freebox : clap de fin soudain pour une télécommande virtuelle appréciée mais poussée vers la sortie

Son nom ne vous a pas laissé indifférent. L’application “Freeteuse” fait ses adieux sur Android. Amer, son développeur s’explique et vise Free sans le citer.

Fin d’une aventure qui aura duré plus de 5 ans. “Freeteuse”. L’application Android de télécommande virtuelle Freebox a tiré soudainement sa révérence cette semaine. “Pour des raisons indépendantes de ma volonté, on m’enjoint d’apporter des modifications suffisamment restrictives à cette application pour qu’elle perde tout son sens. Je me vois donc dans l’obligation de cesser sa publication. Merci de la désinstaller définitivement,”, a fait savoir son développeur qui sans le citer semble viser Free.

Depuis plusieurs mois, l’opérateur fait pression sur des développeurs tiers d’applications de télécommande virtuelle Freebox afin qu’ils changent notamment le nom de leur app voire le visuel afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des utilisateurs et tout lien officiel avec lui-même. Si Free a fait ce choix, c’est notamment parce qu’il va lancer prochainement sa propre télécommande virtuelle pour les abonnés Freebox Révolution et Delta, laquelle sera accessible via l’application Freebox Connect.

Au revoir Freeteuse

Alors qu’il attendait de recevoir une nouvelle télécommande après avoir retourné la sienne au SAV de Free, Yannick Le Roux, à défaut de télécharger une zapette dédiée sur le Play Store, a décidé de développer la sienne. Ainsi Freeteuse est née en janvier 2018 et reprenait le visuel de la télécommande originelle Freebox Révolution. Ses points forts étaient nombreux : Aucun appariement (pas de code télécommande demandé), une latence très réduite au démarrage comparée à beaucoup de ses rivales, absence de publicité, et la possibilité d’utiliser les touches physique V+ et V- de votre smartphone pour contrôler le son.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox