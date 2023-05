Free s’apprête à lancer une nouveauté très utile et attendue pour tous ses abonnés Freebox Révolution et Delta

L’application Freebox Connect de Free intègre enfin en version bêta une télécommande virtuelle sur iOS pour piloter Freebox TV.

Freebox Connect est l’application mobile sur iOS et Android incontournable dédiée aux abonnés Freebox souhaitant gérer simplement leur WiFi grâce à une kyrielle de fonctionnalités.

Dans une nouvelle version bêta 1.17 déployée via Tesflight sur les iPhone, Free intègre pour la première fois une télécommande virtuelle pour les players Freebox Révolution et Devialet, idéal lorsque vous êtes à court de piles ou quand vous ne trouvez plus votre télécommande physique. Cette nouveauté devrait également être lancée sur les smartphones Android.

Si de nombreuses “zapettes virtuelles”, existent sur les magasins d’applications, celle-ci a le mérite d’être officielle et directement intégrée à Freebox Connect, sans publicité. A première vue facilement d’utilisation, elle permettra notamment d’accéder à vos applications TV comme Netflix très rapidement, et d’enregistrer vos programmes. Le bouton recherche est aussi implémenté. Cette fonctionnalité sera disponible très prochainement sur la fiche détaillée du player de ces box.

Depuis plusieurs mois, l’opérateur fait pression sur des développeurs tiers d’applications de télécommande virtuelle Freebox afin qu’ils changent le nom de leur app afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des utilisateurs et tout lien officiel avec lui-même.

Dans cette nouvelle version bêta, le débit utilisé sur votre ligne en temps réel est désormais affiché. En matière de navigation, certains écrans ont été revus pour améliorer l’expérience utilisateur.

