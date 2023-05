Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des mises à jour et un peu plus encore sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé une nouvelle mise à jour 4.7.6 du serveur des Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K et One. Les changements sont internes et n’impactent pas l’expérience utilisateur. Plus d’infos…

En images : Free Pro s’installe dans un écoquartier avec un siège social impressionnant équipé en 5G Stand Alone. Plus d’infos…

OQee Ciné fête le Festival de Cannes en proposant de nouveaux films gratuits, dont 3 Palmes d’Or. Les arrivées en question : Sexe, Mensonges & Vidéo, Birdy, Messager, Easy Rider, Tourbillon de couleurs, Genesis, Le Livre de l’amour. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle version de son application Freebox – Espace Abonné sur iOS et Android avec un nouveau Pop présentant les nouveautés Free. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre plusieurs fois récompensé (Lake, Planescape : Torment Enhanced Edition, Las resort). Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : Pluto TV lancera le 15 mai une nouvelle chaîne gratuite et “ça va piquer”. Il s’agit de Just Tattoo of Us, émission culte de MTV. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Oqee Ciné se dote d’un numéro de chaîne sur l’Apple TV, le canal 40, afin d’accéder à la plateforme plus facilement. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur l’Apple TV. Les développeurs annoncent avoir corrigé un problème qui entraînait une demande d’inscription à la newsletter au démarrage de l’application. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Déploiement de la fibre : SFR échoue en appel face à l’Arcep et Free. Dans un arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision de règlement de différend de l’Arcep en faveur de Free concernant les conditions de l’accès aux réseaux en fibre optique de l’ex-SFR FTTH en zones moins denses d’initiative privée et sur la hausse des prix en zone AMII. Plus d’infos…

Free est pour la première fois partenaire de la ZLAN 2023 qui se déroule ce week-end. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne TV un peu particulière bientôt sur les Freebox et box des autres opérateurs : TVMonaco. L’objectif est pour l’Etat monégasque de promouvoir et donner une autre image de la principauté loin du bling-bling. le lancement est prévu 1er septembre prochain. Plus d’infos…

