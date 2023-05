Une nouvelle chaîne TV un peu particulière bientôt sur les Freebox et box des autres opérateurs

Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom e Canal+ ont signé un accord de distribution avec l’Etat monégasque pour diffuser sa nouvelle chaîne TVMonaco. Lancement prévu à la rentrée.

Promouvoir, donner une autre image de la principauté loin du bling-bling, et attirer les jeunes en misant sur le “digital”, l’Etat monégasque lancera le 1er septembre prochain une chaîne TV publique nationale, baptisée TVMonaco.

L’objectif annoncé est d’offrir une visibilité encore plus poussée à Monaco via une distribution de la chaîne à l’international. “Si à travers ce rayonnement, nous suscitons l’intérêt du public pour les fondations de la principauté, pour ses associations humanitaires, si ça leur donne envie de venir s’installer ou de commercer avec la principauté, alors je suis l’homme le plus heureux du monde”, explique son directeur général, Salim Zeghdar, dans une interview accordée à Monaco Hebdo.

Tourner vers le linéaire mais aussi en majeure partie sur le digital et les plateformes numériques, lesquels représentent la majeure partie de son budget, TVMonaco se revendique comme une chaîne “360” tournée vers l’avenir. La chaîne sera diffusée notamment sur les box d’Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom et Canal+ avec qui elle a signé des accords de distribution. “Leurs abonnés auront du coup accès à l’intégralité de notre chaîne, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Hors France, nous travaillons également avec des diffuseurs de satellite et des diffuseurs de contenus dans certains pays, comme aux États-Unis et en Asie. Par ailleurs, nous sommes en train de finaliser un partenariat avec un fabricant de téléphones, qui va mettre dans ses équipements (téléphones, tablettes, télévisions connectées) l’application de TVMonaco par défaut. Enfin, nous avons une diffusion internationale à travers la plateforme numérique”, précise son patron.

Si la grille des programmes n’est pas encore connue, l’accent sera mis sur la promotion de Monaco avec l’ambition de montrer à ceux qui ne le savent pas ou qui en doutent que la Principauté est un “vrai pays, avec un gouvernement, des institutions, un business, un système de santé, d’éducation, de sécurité, un système financier, des banques, un melting-pot international avec plus de 140 nationalités… Et pas toujours avoir l’image du glamour et du bling-bling.” La chaîne se veut transgénérationnelle, et cherchera à séduire les jeunes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox