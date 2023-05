Les internautes se lâchent sur les réseaux : le meilleur ami de la Freebox Delta, être éligible à la fibre sans l’être

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Ce chat pilote le Player Devialet de la Freebox Delta mieux que vous !

JE SUIS MORT DE RIRE

Mon chat s'est assis sur la Freebox et a mis Weathers (mon groupe préféré) à fond dans toute la maison d'une façon que j'ignore pic.twitter.com/Tuu57umLK3 — miles | speak now tv (@kuro_navirus) May 8, 2023

En caméra embarquée avec “Jacques le crack”, un technicien Free !

A La Réunion, Free Mobile a installé une antenne palmier du plus bel effet !

Après Elisabeth II et la télédiffusion simultanée dans un maximum de pays du monde via des satallites, le couronnement de Charles III a été couvert via un réseau 5G privé avec 80 MHz de capacité radio centrée sur 3855 MHz.

Tout comme le couronnement de la Reine Elisabeth avait permis de tester en conditions réelles la mondovision, le couronnement de Charles a permis de tester les potentialités de la #5G en matière d'adaptation dynamique des réseaux à des évènements de grande ampleur ⬇️ https://t.co/mnFfMxd7te — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) May 9, 2023

Etre éligible à la fibre ou ne pas l’être telle est la question, 4Km de décalage, ça change tout ! On en parle peu mais des incohérences voire des erreurs dans le référencement des logements bloquent parfois le raccordement et l’activation d’une offre fibre chez certains foyers français. Pour cet abonné, il est nécessaire de contacter alors le gestionnaire de la fibre à savoir l’opérateur d’infrastructure mais aussi Free pour y voir plus clair.

Bonjour @free @Xavier75, je suis éligible à la fibre chez vous mais le souci c'est que mon adresse n'est pas bien située sur votre carte, juste un petit décalage de 4km… D'ailleurs c'est le cas chez @Orange, @SFR, @bouyguestelecom et l'@Arcep. Cela ne va pas poser un pb? pic.twitter.com/BoyVflBO3U — Crazydwarf (@crazydwarf1) May 4, 2023

