Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre plusieurs fois récompensé

Amazon propose une nouvelle sélection de jeux via Prime Gaming. Au programme : de l’introspection, de l’action et une aventure dans un monde fantastique.

Une nouvelle fournée de jeux est proposée par Amazon. Parmi les nombreux services inclus dans Amazon Prime, Prime Gaming propose en effet d’obtenir des jeux gratuitement ainsi que des contenus additionnels à d’autres jeux en ligne. Les abonnés Freebox Delta bénéficient d’Amazon Prime inclus dans leur offre et 6 mois d’abonnement sont offerts aux abonnés Freebox Révolution, Pop et mini 4K avec un forfait Free Mobile relié à leur compte. Voici les trois titres qui viennent d’être ajoutés.

Vous pouvez ainsi essayer Lake. Le jeu se déroule en 1986, vous incarnez Meredith Weiss qui s’octroie une pause. Délaissant la grande ville et sa carrière, elle rentre dans sa petite commune natale pour y distribuer le courrier. Que lui réservent ces deux semaines à Providence Oaks, au lac et à la communauté inoubliable ? Et que fera-t-elle ensuite ? Son avenir est entre vos mains.



Dans un tout autre genre, découvrez Planescape : Torment Enhanced Edition. La version originale de Planescape: Torment est sortie en 1999, encensée alors par la critique. Le jeu a été élu à plusieurs occasions RPG de l’année pour son histoire et ses personnages singuliers, ainsi que pour sa bande son remarquable. Depuis, des millions de fans de Planescape: Torment se sont aventurés avec plaisir dans l’étrange ville de Sigil et ses plans environnants sous les traits du Sans-Nom. Découvrez une histoire extrêmement riche prenant place dans un décor fantastique inégalé. Affrontez des créatures extraterrestres insolites, prenez part à des dialogues inattendus et explorez le monde sinistre et dangereux de Planescape dans ce grand classique qui vous tiendra en haleine pendant plus de 50 heures.



Ces deux jeux sont disponibles pour une durée de 33 jours. S’il faut les récupérer durant ce laps de temps, une fois cela fait vous pouvez les installer quand vous le souhaitez. Un dernier titre est à découvrir, celui-ci restant disponible jusqu’à la fin de l’année : Last Resort. Il s’agit un shoot ’em up publié par SNK en 1992. Les joueurs peuvent utiliser des lasers, missiles à tête chercheuse ou encore grenades améliorables jusqu’à trois fois, ainsi qu’une « unité » capable de neutraliser les projectiles adverses et d’attaquer les ennemis. Ces capacités, et bien d’autres attaques, permettront aux joueurs de faire basculer l’affrontement entre les robots et les humains.



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

