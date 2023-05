En images : Free Pro s’installe dans un écoquartier avec un siège social impressionnant équipé en 5G Stand Alone

lHier Free Pro a inauguré son tout nouveau siège à Marseille dans un lieu assez atypique.

Smartsea accueille désormais l’opérateur B2B d’Iliad. Il est situé dans un quartier de 2.7 hectares nommé Smartseille. Cet “écoquartier” propose de nombreuses innovations (boucle de thalassothermie, architecture bioclimatique…) et est issu de sept ans de recherches et développement.

Le siège en lui-même est, lui aussi, un grand projet inscrit dans le développement durable. C’est un total de 6 515m² de bureaux répartis sur 8 étage qui est disponible pour Free Pro, le tout devant la mer.

L’immeuble a été construit en utilisant des bétons Bas Carbone et bénéficie d’une enveloppe ultra-performante d’un point de vue thermique pour consommer 40% d’énergie de moins que ce qu’exige la norme pour ce type de bâtiment. Mais outre la conception de Smartsea, il s’agit également de l’un des tout premiers immeubles équipés d’un réseau 5G avec un coeur réseau 5G, ou 5G Stand Alone.

Le siège bénéficie de la toute dernière génération de radio et d’antennes compatibles 4G, 5G NSA et 5G Stand Alone pour sa couverture indoor. Ses usagers peuvent ainsi profiter d’une parfaite couverture du réseau Free Mobile, tandis que Free Pro dispose d’un réseau mobile privé doté d’un cœur de réseau propre.

L’aménagement des espaces de travail et de vie dans Smartsea entend proposer un environnement propice au bien-être des collaborateurs et favoriser la collaboration avec les clients pour booster l’innovation. Une conception a été pensée pour encourager “les échanges, la créativité et la communication entre les équipes“.

La ville choisie n’est pas non plus due au hasard. La région PACA est la deuxième région d’implantation du groupe en France, Iliad y est présent depuis près de 10 ans et y compte près de 1500 collaborateurs. Free Pro fournit également une solution de connectivité aux 170 lycées publics de la région PACA.

“L’installation du siège social de Free Pro au cœur de Smartseille est un choix symbolique qui illustre la volonté du Groupe Iliad, maison-mère de Free et de Free Pro, de pérenniser son ancrage dans la cité phocéenne” explique l’opérateur. Il y dispose d’ailleurs d’un datacenter et proposer la 5G à 95.7% de la population et est présent sur 96% des lignes de fibre déployées. On trouve également dans cette ville l’un des principaux centres de relation abonnés avec 400 collaborateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox