Android TV : des applications bientôt plus simples à utiliser

Un ensemble de nouveautés est prévu pour les développeurs, ce qui pourra entraîner des changements bienvenus sur les applications disponibles sur l’OS de Google dédié aux téléviseurs.

Outre l‘IA et les smartphones, la conférence Google I/O 2023 a également été l’occasion pour le géant américain de présenter des nouveautés autour d’Android TV. Plus discret, ce changement qui concerne directement les développeurs devrait aussi changer l’expérience utilisateur sur le système d’exploitation déployé sur plus de 150 millions d’appareils actifs chaque mois.

Il s’agit d’un nouveau pack de solutions logicielles nommé Compose for TV, lancé en Alpha pour l’instant. Il entend permettre le développement “de belles applications fonctionnelles pour Android TV” à travers quatre points précis. Les développeurs utilisant ce “framework” devront ainsi rédiger moins de code, rendant l’entretien des applis plus simple. De même, il sera possible de décrire simplement l’interface utilisateur et laisser “Compose s’occuper du reste”, adaptant ainsi l’interface à chaque changement d’état de l’application. Le développement doit être accéléré et l’accès aux API d’Android doit être facilité pour être réutilisé sur d’autres plateformes comme le mobile, les tablettes, les smartphones pliables… Une nouvelle version de la documentation officielle concernant les directives de conception pour Android TV est également publiée, couvrant la typographie, les couleurs, la navigation, mise en page…

Plus concrètement, c’est une uniformisation du design qui va être proposée et forcément une expérience utilisateur plus fluide. Les changements d’interface selon les applications seraient moins visibles et les bugs devraient être moins fréquents sur AndroidTV. Difficile de ne pas se réjouir de l’annonce, à condition que Compose tienne toutes ses promesses.

Source : via Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox