Nouveaux smartphones, l’IA partout, Pixel Tablet… découvrez les nouveautés de Google I/O 2023

Hier s’est tenu l’un des rendez-vous les plus importants de la tech : la conférence annuelle pour les développeurs de Google. Plusieurs annonces ont été faites, on fait le point.

Beaucoup d’annonces ont été faites, notamment autour de l’intelligence artificielle, mais pas seulement. Hier a marqué le coup d’envoi à 19h (heure de Paris) de la conférence Google I/O 2023, l’occasion pour le fabricant américain de présenter de nombreuses nouveautés.

Des nouveautés du côté de la gamme Pixel

Comme on pouvait s’y attendre, les smartphones ont trouvé leur place dans cet évènement. L’une des annonces les plus marquantes dans ce domaine reste la présentation du tout premier smartphone pliable de Google, le Pixel Fold. Le design avait déjà été dévoilé par le fabricant la semaine dernière, le smartphone entend ainsi adopter le modèle déjà choisi par le Galaxy Fold par exemple en proposant une ouverture pour devenir une tablette avec une diagonale de 7.6 pouces une fois déplié. Le tout pour une épaisseur de 6 mm lorsqu’il est ouvert, contre 12mm une fois fermé. Le smartphone est résistant à l’eau et propose un lecteur d’empreinte situé sur le bouton de déverrouillage.

En terme de capacités, on peut y trouver Android 13 et une puce maison Tensor G2 avec une cinquantaine d’applications Google compatibles ainsi que d’autres partenaires (Deezer, Spotify, Canva, Disney+, Adobe, TikTok, eBay, Zoom, Netflix, etc.), mais aussi des jeux comme Diablo Immortal, Clash of Clans, LEGO ou Minecraft. Petite déception pour l’Hexagone, le smartphone sera d’abord destiné aux marchés américains, britanniques, japonais et allemand, la France n’étant pas encore “mature” selon la firme de Mountain View. Aucune date de disponibilité n’a par ailleurs été annoncée, mais le smartphone sera vendu à 1899€.

Autre nouveauté, la première tablette de la gamme Pixel. Si le marché est assez peu porteur, Google a tout de même souhaité lancer la Pixel Tablet. Il s’agit de la première tablette avec Chromecast intégré, ce qui permet d’envoyer du contenu depuis votre smartphone (musique, vidéo) directement sur la tablette lorsqu’elle est sur sa station de charge. Cette dernière est assez surprenante puisqu’elle est équipée d’un haut-parleur et outre la possibilité de charger votre tablette, elle peut également servir d’enceinte connectée pour écouter de la musique ou faire des visioconférences.

La Pixel Tablet est dotée d’un écran IPS LCD de 11 pouces et d’une caméra frontale capable de suivre vos mouvements. Comptez 679€ pour une telle tablette, déjà disponible en France en deux coloris : Vert Sauge et Porcelaine.

Enfin, la nouvelle gamme plus abordable de smartphones Pixel a été annoncée avec le Pixel 7a. La déclinaison moins chère des Pixels 7 se veut plus performante après quelques déceptions sur le Pixel 6a, cela engendre une hausse de prix. Le design est assez classique avec une dalle OLED et Full HD+ de 6.1 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Côté photo, le smartphone propose un capteur principal de 64 Mpx et un ultra-grand-angle de 13 Mpx, le tout avec une fonctionnalité Zoom allant jusqu’à x8.

La caméra selfie va proposer une définition de 13 Mpx mais ce n’est pas vraiment le plus intéressant sur ce point : elle propose enfin une technologie de reconnaissance faciale avec Face Unlock. À noter qu’il ne s’agit pas d’une solution 3D comme peut l’être Face ID par exemple. En termes de capacités plus technique, le smartphone est équipé d’une batterie de 4385 mAh qui peut être rechargé jusqu’à 18W avec un câble, mais aussi, c’est une première sur cette gamme, avec un chargeur sans-fil. Ces évolutions ont cependant un prix : 50€ de plus que le précédent modèle et un tarif à 509€. Il est d’ores et déjà disponible.

L’IA omniprésente.

C’est la nouvelle bataille des géants de la tech : l’intelligence artificielle a occupé une grande partie de la conférence. Google a ainsi annoncé de nombreuses nouvelles fonctionnalités utilisant cette technologie de diverses manières. On peut noter par exemple l’intégration de l’IA à Gmail qui propose ainsi un générateur de réponse bien plus complet avec la fonctionnalité “Help me write”. Oui, Google vous propose d’écrire vos mails à votre place, avec un choix de ton selon l’occasion.

Google Photos va même être boosté en proposant un “Magic editor”, qui pourra régénérer un ciel bleu ou une chute d’eau par exemple.

Google Maps doit également bénéficier de l’IA avec une nouvelle vue immersive pour les itinéraires. “Google Maps fournit 20 milliards de kilomètres d’itinéraires, chaque jour — c’est beaucoup de trajets. Imaginez maintenant si vous pouviez voir tout votre voyage à l’avance. Avec Immersive View pour les itinéraires , vous le pouvez, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture.

Supposons que vous êtes à New York et que vous souhaitez faire une balade à vélo. Maps vous propose quelques options proches de l’endroit où vous vous trouvez. Celui sur le front de mer a l’air pittoresque, mais vous voulez d’abord vous en faire une idée, alors vous cliquez sur Immersive View pour les itinéraires. C’est une toute nouvelle façon d’envisager votre voyage. Vous pouvez zoomer pour obtenir une vue à vol d’oiseau incroyable du trajet.“

Autre annonce concernant cette fois le concurrent directe de ChatGPT : Bard. Celui-ci est lancé dans 180 pays sans liste d’attente, en anglais pour l’heure avec le coréen et le japonais qui viennent d’être ajoutés. Le français et une quarantaine d’autres langues doivent être intégrés bientôt. Google a également annoncé que Bard peut maintenant générer du code informatique à partir de commandes ne langage naturel et ce en 20 langages. L’IA doit aussi s’installer dans Workspace pour les clients Business. Des extensions doivent par ailleurs être lancées pour optimiser l’utilisation du chatbot.

For example, in the coming months, we’ll integrate Adobe Firefly into Bard so you can generate completely new images from your own imagination, then edit further or add to designs in Adobe Express. #GoogleIO pic.twitter.com/eECyUU4WfS — Google (@Google) May 10, 2023

Ironiquement, alors qu’il s’agissait habituellement d’un point essentiel des conférences I/O, Android 14 n’a pas vraiment grand-chose pour faire rêver. Les principales nouveautés restent dans le domaine de l’esthétique, avec de nouveaux fonds d’écran basés sur des emojis, la possibilité de créer des fonds d’écrans “cinématique”, en se basant sur une photo, pour proposer un effet 3D avec de la parallaxe. L’IA générative sera ainsi mise à contribution pour créer des fonds d’écrans originaux, mais elle ne sera déployée que plus tard dans l’année, en automne.

On peut également noter que Google Messages sera amélioré par l’IA, lorsque vous enverrez un SMS, vous pourrez ainsi accéder à des suggestions de formulations basées sur différents tons. Un “on va manger ?” pourra ainsi être corrigé en “souhaitez-vous que nous déjeunions en semble ?” d’un seul clic.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox