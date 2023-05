Abonnés Freebox : Oqee Ciné se dote d’un numéro de chaîne sur l’Apple TV

Accéder plus facilement à Oqee Ciné et son catalogue de films et séries est désormais plus facile sur l’Apple TV : rendez-vous sur le canal 40.

Disponible pour l’heure sur la TV via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi sur smartphone ou sur Android TV et navigateurs web, la plateforme AVOD Oqee Ciné l’est aussi sur l’Apple TV.

Pour y accéder sur le boîtier de la marque à la pomme, il fallait jusqu’à présent se rendre dans la rubrique VOD via l’interface maison Oqee by Free, il est existe dorénavant une seconde manière d’accéder aux plus de 300 films et Séries de ce service de streaming gratuit financé par la pub. A l’instar de la Freebox Pop, une chaîne barker dédiée est déormais disponible sur le canal 40 d’Oqee, de quoi accéder plus facilement au service lors vous utilisez Freebox TV.

Pour bénéficier d’Oqee TV, il est nécessaire d’être abonné Freebox et de ne pas avoir désactivé l’option TV incluse. Manque encore à l’appel une intégration sur les Freebox mini 4K et Smart TV Samsung, l’opérateur travaille actuellement sur une prochaine comapatibilité. Oqee Ciné propose un catalogue varié à destination de tous les publics : blockbuster, comédie, jeunesse, action, polar, passion, science-fiction, thrillers ou horreur. De nouveaux contenus sont disponibles chaque semaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox