Abonnés Freebox : de nouveaux contenus débarquent sur Oqee Ciné

Le catalogue d’Oqee Ciné s’enrichit une fois de plus. Voici les nouveautés.

Profiter d’un catalogue de films et séries enrichi tous les mois gratuitement en échange de quelques publicités, c’est possible depuis début mars pour les abonnés Freebox grâce au lancement de premier service AVOD de Free baptisé Oqee Ciné.

Avec 300 films et séries au lancement, les abonnés Freebox depuis leur TV via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs, ont accès à une large sélection d’œuvres cinématographiques.

Ce vendredi 5 mai, de nouveaux contenus viendront enrichir encore un peu plus le catalogue. “Le réel n’a plus cours face à la magie de non pas 1 mais 2 Sorcières bien aimées : Nicole Kidman dans le film et Samantha l’originale dans la série culte, l’espace-temps explose dans le fantastique Chemin du passé avec Gillian Anderson, la passion brûlante de Matt Damon pour Penelope Cruz ne respecte aucune règle dans De si jolis chevaux, l’obsession ambiguë de Gaspard Ulliel pour Isabelle Huppert dans Eva dépasse la raison”, nous indique l’équipe d’Oqee Ciné. Et ce n’est pas tout puis les films Enchère et en os, Bad Buzz, et Arrêtez-moi là, Reda Kateb et Léa Drucker se débattront avec la frontière entre vérité et mensonge.

