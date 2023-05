Des problèmes de fibre causés par une mauvaise qualité du réseau selon le ministre du numérique, des “propos insupportables” selon un RIP

Le réseau Syane a réagi aux critiques de Jean-Noël Barrot qui a remis en cause la qualité de son réseau.

Le déploiement de la fibre optique fait l’objet de nombreuses critiques, certaines plus virulentes que d’autres. En février dernier, le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique (Syane) et des élus ont mené une opération coup de poing pour dénoncer les problèmes de “plats de nouilles” et du déploiement de la fibre en général.

Le ministre délégué aux télécommunications et au numérique a mis en cause la qualité de l’infrastructure et le président du syndicat en charge de la fibre dans la zone a rapidement réagi. Dénonçant des propos “insupportable” vis-à-vis du travail des élus et des personnes investies pour le plan France Très Haut Débit, Joël Baud-Grasset.

« Je ne peux laisser dire que le réseau du Syane est de mauvaise qualité et serait la cause principale des dysfonctionnements constatés aujourd’hui par les usagers » affirme-t-il. En ce qui concerne directement le réseau, seuls 6 points doivent être repris, une preuve de “la très bonne qualité générale du réseau d’initiative publique” selon Joël Baud-Grasset. Il poursuit en assurant que les propos du ministre ne sont pas seulement inhérents au réseau public de Haute-Savoie, des problèmes sont remontés partout en France : Paris-Saclay a déjà saisi la justice, plus récemment Cannes a, lui aussi, exprimé son mécontentement… Même l’Arcep relève des problèmes de dégradation de réseau.

De plus, les dégradations seraient constatées uniquement sur le réseau FTTH. Ce qui apporterait de l’eau au moulin des critiques du mode STOC, fait par l’opérateur commercial et non pas par l’opérateur d’infrastructure. Dans cette optique, la proposition de loi adoptée par le Sénat a été saluée par le président du Syane.

