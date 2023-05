Le PDG de la maison-mère de SFR répond à un tacle de Xavier Niel sur l’augmentation des prix

Quand Xavier Niel incite SFR à faire comme Free en n’augmentant pas les prix, l’intéressé ne tarde jamais à répondre.

C’est de bonne guerre. A l’heure où Orange, Bouygues Telecom et SFR font grimper la facture de l’abonnement de leurs abonnés sous couvert de l’inflation, Free Mobile fait figure d’exception. L’opérateur n’a jamais augmenté le prix de son forfait 2€ et 210 Go à 19,99€, avec la promesse de garantir ces tarifs jusqu’en 2027.

Très actif sur Twitter cette année, Xavier Niel a trouvé l’occasion parfaite d’appuyer la stratégie de Free cette semaine en lançant une petite pique à son meilleur ennemi, SFR.

En réponse à un tweet sous forme de question de l’opérateur au carré rouge, à savoir la question “vous cherchez quoi comme specs dans votre nouveau téléphone?”, le fondateur de Free s’est fendu d’un tacle : “Un forfait dont le prix n’augmente pas. Vous devriez essayer”.

Piqué dans son orgueil, le PDG d’Altice France, maison-mère de SFR, a répondu à Xavier Niel le 3 mai sur l’oiseau bleu : “Merci du conseil, cher Xavier, chez Red by SFR , les forfaits mobiles sont fixes, même après 12 mois. Chez Free Mobile c’est un bond de plus de 50% après 1 an (de 12,99€ à 19,99€). Une inflation qui ne dit pas son nom? On parle du THD fixe et on compare? “.

Merci du conseil, cher @Xavier75 Chez @RedbySFR, les forfaits mobiles sont fixes, même après 12 mois. Chez @FreeMobile, c’est un bond de plus de 50% après 1 an (de 12,99€ à 19,99€). Une inflation qui ne dit pas son nom?

On parle du THD fixe et on compare? Respectueusement https://t.co/7Yb5Yw9X1N — Arthur Dreyfuss (@arthurdreyfuss) May 3, 2023

Sur le mobile, Arthur Dreyfuss se mélange les pinceaux. Le forfait historique à 19,99€/mois de Free Mobile est indépendant, son prix ne change pas. Il est question ici de l’offre promotionnelle Série Free, laquelle est temporaire, tout en comportant moins de data en France et à l’étranger (moins de destinations), l’enveloppe de données et le prix évoluent d’ailleurs en fonction de l’agressivité de Red by SFR et Bouygues Telecom. C’est aussi un moyen pour Free de proposer un pallier intermédiaire pendant un an avant de basculer vers son forfait le plus musclé.

Sur le THD fixe, le patron d’Altice fait probablement allusion à la disparition de l’offre la moins chère de Free, à savoir la Freebox mini 4K. De facto, la box d’entrée de gamme de l’opérateur devient la Freebox Révolution la première année (19,99€/mois, puis 44,99€/mois), et la Freebox Pop à partir de 12 mois (29,99€ pendant 1 an puis 39,99€/mois avec la possibilité d’opter pour le forfait mobile data illimitée à 9,99€/mois). A ce jeu là, Red by SFR propose un tarif plus attractif puisque son offre Fibre est aujourd’hui affichée à 18,99€/mois pendant 12 mois puis 29,99€/mois sans engagement.

Chez SFR, le prix de la fibre a baissé récemment lors de la mise en place d’une nouvelle politique commerciale, les offres ADSL (prix en hausse) et FTTH sont désormais affichées au même prix à l’instar de Free. Les tarifs appliqués concurrencent ceux de Free, mais le contenu des offres diffèrent. En 2023, l’opérateur a appliqué une hausse une hausse comprise entre 0.69€ et 0.99€/mois sur la plupart des offres fixes, et mobile de ses abonnés. Sur les recrutements d’abonnés fibre, il n’y a pas photo, Free séduit plus et remporte la partie haut la main chaque trimestre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox