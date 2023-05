Free Mobile : des riverains veulent du réseau, les élus s’y opposent

Direction la commune de Plassac, commune viticole située en Gironde, où Free Mobile cherche à implanter une antenne 4G. À sept voix contre et six voix pour, le projet a été refusé par le conseil municipal.

Les habitants de Plassac devront s’y faire pour le moment, le réseau ne va pas s’améliorer dans l’immédiat. Lors du conseil municipal du 11 avril, les élus locaux se sont montrés divisés autour du projet d’implantation d’une antenne 4G de Free prévue pour accueillir à l’avenir la 5G.

Favorable au projet, le maire et 5 autres élus, ont mis en avant le contexte actuel : « Des habitants se plaignent de ne pas avoir de réseau à Plassac. Nous avons donc proposé plusieurs parcelles à l’opérateur ». Seul hic, les discussions entamées il y a trois ans et les différentes études réalisées, débouchent à chaque fois sur une impossibilité d’implantation. Soit, l’émission pose problème points quand ce n’est pas la pollution visuelle engendrée.

C’est sur ce point que le désaccord est le plus important. Lors de la présentation des projections de Free sur l’impact paysager de ce pylône de 55 mètres, sept élus ont exprimé leur opposition. « Il y a d’abord le débat sur la 5G et ses effets potentiels, mais aussi le souhait de ne pas dénaturer le site et de le préserver », indique le maire dans les lignes de l’hebdomadaire Haute Gironde. À sept voix contre et six voix pour, le projet a donc été refusé par le conseil municipal.

Free souhaitait s’installer sur une parcelle communales et non privée. Le maire a avancé la possibilité de se désengager au bout d’une période de 12 ans. C’est un manque à gagner pour la commune qui aurait pu empocher au total 100 000 euros. Reste à savoir si Free Mobile va revenir à la charge.

