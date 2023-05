Déjà pillée lors des manifestations, une boutique SFR se fait braquer

Les pépins s’enchaînent pour le magasin SFR de Nantes Commerce. Près d’un mois après des dégâts importants lors des mouvements sociaux, la boutique a subi un braquage.

“C‘est un jour sans fin, on accumule” déplore le gérant de l’établissement. Le lundi 24 avril, en début de matinée, un jeune homme entre dans la boutique SFR de Nantes en plein centre-ville et se dirige vers les téléphones haut de gamme. En tentant de les arracher des supports, il emporte le meuble avec lui et se dirige ensuite vers les modèles Xiaomi.

Heureusement, la situation n’a pas pu dégénérer plus en avant grâce à l’intervention notamment d’un client déjà présent qui a bloqué la porte du magasin pour empêcher la fuite. Les trois employés ont également participé à la neutralisation de l’individu, le ligotant avec des câbles réseaux en attendant l’arrivée de la police.

«C’est un client qui était déjà venu chez nous. Il avait déjà essayé de souscrire à des forfaits», détaille le responsable Karim Haman. Une plainte a été déposée.

Un coup dur cependant pour cette boutique qui avait déjà fait les frais de casseurs lors de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une centaine d’individus s’étaient déjà introduits dans le magasin, saccageant et volant certains appareils, pour un préjudice estimé à 80 000€, en comptant les dégradations, le vol et la fermeture du magasin pour une durée de 10 jours.

Les salariés souffrent de cet enchaînement, “C’est notre lieu de travail. En peu de temps, on se fait piller puis il y a une tentative de vol“. «On devrait peut-être s’équiper de gaz lacrymogène», soulève l’un d’entre eux alors qu’un employé a déjà posé un arrêt de travail.

Source : Le Figaro

