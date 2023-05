Free va déjà renforcer sa présence dans une grande ville

Un second Free Center ouvrira bientôt ses portes à Nancy.

Après une première ouverture de boutique en plein centre-ville de Nancy en novembre 2022, Free annonce une deuxième inauguration prochaine dans la cité Ducale, laquelle prendra place au sein du centre commercial Cora à Houdemont.

C’est l’occasion pour l’opérateur de lancer les recrutements afin de former son équipe. Il s’agira du deuxième Free Center dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Dans le Grand Est, l’opérateur est encore aux abonnés absents dans certains départements comme la Meuse et Les Vosges.

Fort de ses 196 Free Centers, l’opérateur a l’ambition depuis plus d’un an de franchir le cap des 200 boutiques en 2023. L’objectif sera donc rempli puisque des inaugurations sont encore prévues à Rennes, Toulouse, Creil ,Claye-Souilly et Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox