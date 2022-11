Free ouvrira sa 185e boutique demain à Nancy, une double première

Le premier Free Center à Nancy sera inauguré ce 25 novembre. Une première dans le département de la Meurthe-et-Moselle.

Afin d’atteindre son objectif de 200 boutiques d’ici 2023 dans l’Hexagone, Free cherche à quadriller au mieux le territoire. Dans le Grand Est, l’opérateur est encore aux abonnés absents dans certains départements comme la Meuse, Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle.

Dans ce dernier, Free ouvrira pour la première fois un Free Center à Nancy, au 38 rue Saint-Jean, en plein centre-ville à côté des boutiques de SFR, Bouygues Telecom et Orange.

Nancéiennes, Nancéiens,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #Nancy.

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT895Vs pic.twitter.com/YfAtDVMkb1 — Free (@free) November 24, 2022

Cette ouverture est une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects des environs, parfois situés à 45 mins voire à 1h30 de route du Free Center le plus proche (Metz, Strasbourg, Thionville, Colmar, Belfort). Il faut toutefois préciser que le premier espace destiné aux Freenautes a été ouvert il y a 12 ans à Nancy. En effet, l’association Univers Freebox propose et ce même avant le lancement des Free Center, un accueil d’entraide pour les abonnés Free au coeur de cette ville de plus de 100 000 habitants. Ceci explique pourquoi l’opérateur n’y avait jusqu’à présent pas lancé de boutique. Demain, l’opérateur comptera 185 magasins.

