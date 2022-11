Free signe un partenariat d’envergure pour accéder à près de 20 000 sites mobiles d’Orange

La maison-mère d’Iliad annonce la signature d’un nouveau contrat avec Totem, nouvelle filiale d’Orange, pour accéder au parc de sites mobiles en France.

Un accord se trouvant pour établir un “partenariat bénéfique de longue durée” selon Orange. Alors que le réseau mobile de Free couvre déjà plus de 87% de la population en 5G et 99.8% de la population en 4G, Iliad annonce un nouveau contrat commercial avec Totem.

Cette filiale a été lancée en novembre 2021 par l’opérateur historique et assure la gestion de plus de 26 000 pylônes et toits-terrasses en Espagne et en France. Elle annonce aujourd’hui disposer de 19 155 sites en France avec 58% de pylônes et 30% des toits-terrasses. Avec cet accord, Free aura ainsi accès aux sites de Totem dans l’hexagone. La filiale affirme étendre ainsi ses projets de collaborations en ouvrant son réseau pour des partenariats avec d’autres opérateurs.

Source : communiqué Orange

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox