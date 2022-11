Altitude et SFR lancent des plans de remise en état de leurs réseaux fibre

Altitude remettra en état 70 points de mutualisation d’ici mars 2023. Et pas moins de 900 PM pour Xp Fibre de SFR d’ici fin 2024. Leur plan est rendu public.

Abonnés débranchés au profit d’un autre, dégradation des armoires de rue, plats de nouilles, déconnexions temporaires, difficultés de raccordements, le déploiement de la fibre n’est pas un long fleuve tranquille et bien souvent les clients finaux en font les frais. Si de nombreuses mesures ont été prises par les opérateurs pour mettre fin aux malfaçons, les résultats ne se verront pas tout de suite. Il faut toujours redoubler d’effort.

Depuis avril 2021, l’Arcep collecte des données relatives à la qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique (FttH) en France. Et celles-ci “soulignent une situation contrastée en fonction des réseaux considérés, un petit nombre de réseaux, représentant environ 2% du parc de lignes en fibre optique et majoritairement situés en Ile de France, connaissent un taux de panne très supérieur à la moyenne”, constate le régulateur.

Conformément aux engagements pris par la filière en septembre 2022 (renforcement des contrôles des interventions, limitation de la sous-traitance), ces infrastructures vont faire l’objet de plans spécifiques de remise en état par les opérateurs d’infrastructures concernés, à savoir Altitude Infra et XpFibre de SFR, lesquels ont notifié leur plan à l’Arcep dans cette perspective.

Altitude Infra : 70 points de mutualisation soit 33 000 locaux, d’ici mars 2023

L’opérateur d’infrastructures Altitude va ainsi remettre en état les PM les plus problématiques d’anciens réseaux Covage repris en septembre 2021 afin de retrouver un standard de qualité historique.

Ce plan d’action qui se déroule de juin 2022 à mars 2023, prévoit la remise en état de 70 points de mutualisation et leur zone arrière, couvrant environ 33 000 locaux notamment dans l’Essonne et le Calvados . “Il porte sur la réingénierie et la remise en conformité des points de mutualisation (PM), la remise en état de toutes boîtes intermédiaires et des points de branchement optique (PBO), de l’étiquetage des boîtiers et des câbles ; le remplacement des boîtiers multifonctions par la pose de PBO dédiés au raccordement et le réalignement des informations contenues dans les systèmes d’informations avec la réalité du terrain”, infome le régulateur.

Xp Fibre : remise en état de 900 points de mutualisations soit 400 000 locaux, d’ici fin 2024

XpFibre, filiale de SFR a notifié à le gendarme des télécoms le 19 octobre 2022, un plan d’action qui vise à « répondre aux problèmes identifiés sur ses réseaux » en particulier s’agissant des échecs de raccordement et des pannes.

Celui prévoit notamment le renforcement des procédures de raccordement et d’exploitation, afin notamment d’améliorer le traitement des échecs au raccordement et la maintenance des réseaux. Pas mois 900 points de mutualisation (PM) seront remis en soit 400 000 locaux environ, principalement en Ile-de-France et dans le Rhône.

L’opérateur s’engage aussi à mettre en “cohérence des informations contenues dans les systèmes d’informations avec la réalité du terrain puis la reprise de l’architecture lorsque cela est nécessaire.”

Les points de mutualisation qui présenteront des difficultés d’exploitation en dehors de ceux déjà identifiés seront également remis en état “en fonction des besoins (simple reprise des câblages, mise en cohérence SI-terrain, désaturation…).” Une première liste dd’une centaine de PM a déjà été établie. Ce plan s’étalera sur les deux prochaines années, avec l’ objectif d’avoir achevé la remise à niveau d’ un quart des points de mutualisation concernés en 2023 . L’Arcep veillera aussi au bon déroulement des plans d’action liés à l’amélioration de la qualité de l’exploitation

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox