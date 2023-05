Free Mobile envoie un SMS de dernière minute à ses abonnés pour des “bons plans”

Pléthore de smartphones sont en réduction chez l’opérateur pendant les “Free Days 5G”. A deux jours de la fin de cette période de bons plans, Free Mobile fait une piqûre de rappel dans une campagne par SMS.

Le 27 avril dernier, Free Mobile a lancé une opération “Free Days 5G” laquelle propose des remises immédiates ou offres de remboursement de nombreux smartphones smartphones 5G de sa boutique. Cela inclut des promotions déjà en cours mais également de nouvelles. Sont concernés de nombreuses références d’iPhone, Xiaomi, Samsung Galaxy et Honor. Les iPhone 14 et Samsung Galaxy S23 bénéficient même d’un bonus reprise en plus.

Les Free Days 5G prendront fin le 10 mai. Afin de s’assurer que tous ses abonnés mobile sont au courant, Free leur envoie actuellement un SMS pour les prévenir. ” Jusqu’à -210 euros de remise immédiate sur une sélection de smartphones chez Free”, peut-on lire. Un lien est même directement intégré pour accéder à la boutique en ligne de l’opérateur. Il est également possible de refuser la réception de ce genre de SMS commercial.

Ces promotions sont notamment accessibles via Free Flex avec le Forfait Free ou la Série Free. “Nos forfaits mobiles sont toujours au même prix. Pas de coût caché. Vous savez exactement ce que vous payez, grâce des mensualités distinctes pour votre forfait d’une part et votre smartphone d’autre part (paiement sur 24 mois). À tout moment, vous pouvez consulter facilement votre échéancier de paiement dans votre Espace Abonné pour savoir où vous en êtes. Tout est clair”, indique Free.

En optant pour cette solution, il est possible d’acheter à tout moment votre smartphone, il vous suffit de régler les mensualités restantes et l’option d’achat depuis l’Espace Abonné. Vous aurez aussi la liberté de restituer votre mobile au bout des 24 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox