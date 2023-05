Free lance une nouvelle version de son application Freebox – Espace Abonné sur iOS et Android

L’application Freebox – Espace Abonné permet désormais l’ajout des rendez-vous Free Proxi au calendrier du smartphone Android de ses abonnés.

Lancée en septembre 2022 par Free, l’application Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi.

Sur iOS, les développeurs on ajouté une fonctionnalité permettant d’envoyer un mail à l’opérateur concernant les problèmes sur l’application mobile dans la rubrique “Réglage -> à propos”. Un pop-up des nouveautés Free fait son apparition alors qu’un un bug sur la prise de rendez-vous Free Proxi qui ne permettait pas de prendre de rendez-vous dans certains cas, a été corrigé. Les performances de l’app ont également été optimisées.

Sur Android, une nouvelle fonctionnalité est disponible, à savoir l’ajout des rendez-vous Free Proxi au calendrier du téléphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox