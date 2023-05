Free Pro a inauguré ce soir son nouveau siège social, situé à Marseille

Free Pro se développe, ses locaux également.

Free Pro est la filiale d’Iliad dédiée aux professionnels, qui propose des offres Freebox Pro et mobile mais également des services de cloud. Pour accompagner son développement, Free Pro, qui a plus que doublé son chiffre d’affaires depuis son lancement il y a deux ans, s’est installé dans de nouveaux locaux. Et c’est ce jeudi soir que ce dernier était inauguré devant un public d’élus, de clients et de partenaires.

Ce nouveau siège social est situé à Marseille, dans l’éco quartier Smartseille dont l’ambition vise l’exemplarité en termes de développement durable. Ces nouveaux locaux de Free Pro s’étendent sur une superficie de 6 515 m2 dans lesquels vont travailler 400 collaborateurs de la filiale pro du Groupe de Xavier Niel.

Inauguré par Denis Planat, le nouveau directeur général de Free Pro, en compagnie, entre autre, de Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad, ce nouveau siège social se veut “un lieu ouvert à [ses] clients, [ses] partenaires et l’écosystème”. Nous vous proposons de découvrir quelques photos qui ont été diffusées par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox