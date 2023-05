OQee Ciné fête le Festival de Cannes en proposant de nouveaux contenus gratuits dès vendredi, dont 3 Palmes d’Or

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec une programmation en partie axée sur le Festival de Cannes.

Profiter d’un catalogue de films et séries enrichi tous les mois gratuitement en échange de quelques publicités, c’est possible depuis début mars pour les abonnés Freebox grâce au lancement de premier service AVOD de Free baptisé Oqee Ciné. Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et actualité oblige, ce service gratuit propose une sélection de contenus en partie axée sur le Festival de Cannes qui débutera le 16 mai prochain. Vous pourrez ainsi retrouver dès ce vendredi des films cultes avec 3 Palmes d’Or et un Prix de la 1ère Oeuvre : Andy MacDowell et James Spader jouent un jeu érotique dangereux dans Sexe, Mensonges et Vidéo, Matthew Modine et Nicolas Cage déposent les armes dans l’émouvant Birdy d’Alan Parker, Joseph Losey tombe sous le charme de Julie Christie dans l’inoubliable Messager et les icônes Peter Fonda, Dennis Hopper et Jack Nicholson tracent la route dans Easy Rider.

Mais la route est parfois hostile… à moins que ce ne soit ceux que l’on y croise? C’est ce que découvre Mischa Barton dans Death Valley : la Vallée de la mort. Et même les super-pouvoirs du Tourbillon de couleurs ou l’androïde hyper perfectionné de Genesis ne suffisent pas toujours à s’en sortir. Et si la solution était dans Le Livre de l’amour comme en font l’expérience Jason Sudeikis et Maisie Williams?

