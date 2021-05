Free Pro : un nouveau directeur général pour accompagner “la montée en puissance” de l’opérateur et Jaguar Network

Afin de renforcer l’équipe dirigeante de l’opérateur et hébergeur cloud, Jaguar Network, Denis Planat est nommé aux fonctions de directeur général. Son fondateur Kevin Polizzi prend la vice-présidence.

Un expert du secteur des télécoms et du numérique en général. La filiale B2B d’Iliad revoit quelque peu sa gouvernance en nommant à la tête de sa direction opérationnelle Denis Planat. Ex d’IBM et de Vivendi, le nouveau directeur général de Jaguar Network connaît parfaitement l’opérateur hébergeur, pour avoir accompagné Kevin Polizzi, son fondateur, dans de nombreuses décisions stratégiques ces dernières années.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad s’est félicité de cette nomination : « Nous sommes fiers de confier à Denis Planat la mission d’accompagner la montée en puissance de Free Pro mais aussi d’accélérer la croissance de Jaguar Network avec des offres sur mesure à destination des ETI, des grands comptes et des collectivités. »

Kevin Polizzi prend les fonctions de vice-président de Jaguar Network avec “pour mission de mener la politique d’innovation produits de Jaguar Network mais aussi le déploiement de grands partenariats et d’offres entreprises à l’international.” Il était également le patron de Free Pro.

« Après avoir accompagné Jaguar Network pendant deux ans, c’est avec un grand enthousiasme que je rejoins le Groupe Iliad pour accélérer sa croissance sur le marché entreprises. Avec près de 300 collaborateurs et 5 agences basées sur tout le territoire national, Jaguar Network entre dans une nouvelle étape de son développement tout en s’appuyant sur ses valeurs fondatrices de qualité, de proximité et d’innovation » a réagi Denis Planat.