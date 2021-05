Freebox : Roland Garros débarque le 30 mai sur Prime Video avec des exclusivités

Jeu, set et match. Le tennis débarque sur Prime Video dès ce 30 mai. Pas moins de 10 matchs en soirée de Roland Garros seront diffusés à partir de 21h en exclusivité sur la plateforme.

La terre battue française la plus populaire pour la première fois sur Prime Video. Si France Télévisions diffusera dès le 30 mai les matchs en journée de Roland Garros, le mastodonte américain diffusera en exclusivité l’intégralité des rencontres des 10 nouvelles sessions de soirée ” à partir du premier lundi du tableau principal, ainsi que tous les matchs du court Simonne-Mathieu” informe la plateforme. Nouveauté du tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros 2021, les matchs de soirée sont une sélection des meilleurs rencontres simple de la journée. Prime Video possède également les droits exclusifs partagés pour la retransmission des demi-finales et des finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte.

Côté interactivité, la fonction x-ray fera son apparition sur le service de SVoD, afin d’accéder en temps réel aux statistiques des rencontres en cours et aux meilleurs moments. Deux rendez-vous quotidien sont au programme. La première le matin à partir de 10h45 en compagnie de l’animatrice Clémentine Sarlat et le second à 20h15 avec la grande émission.

Pour rappel, Prime Video est inclus dans l’offre Delta et accessible à 4,99€/mois sur les Freebox Pop, Révolution, mini 4K et One.