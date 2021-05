Smartphones : Orange et d’autres opérateurs annoncent le lancement d’un indice pour un achat responsable

Opérateurs télécoms et constructeurs de téléphones mobiles main dans la main pour un numérique plus responsable. Un indice va fournir des informations cohérentes et précises dans sur l’impact environnemental des appareils.

Vous achèterez désormais votre mobile en toute connaissance de cause. Avec d’autres opérateurs incluant Deutsche Telekom, Telefónica, Telia Company et Vodafone, Orange va déployer l’Eco Rating, un indice permettant un achat responsable.

Prenant la forme d’un étiquetage, cet indicateur fournit une note reposant sur 19 critères. Il distille également des informations sur cinq aspects-clés que la durabilité (robustesse de l’appareil, durée de vie de la batterie, etc.), la réparabilité (facilité de réparation), recyclabilité (infos simplifiant la récupération des composants et capacité de recyclage de ces derniers), respect du climat (émission de gaz à effet de serre durant l’intégralité du cycle de vie du produit) et préservation des ressources (usages de matières premières rares telles que l’or).

Devant permettre aux consommateurs d’identifier les téléphones mobiles les plus respectueux de l’environnement et inciter l’industrie à réduire son impact environnemental, l’Eco Rating sera affiché en Europe dès le mois de juin 2021 dans les boutiques physiques et les sites Web, dans les 24 pays où sont présents les cinq opérateurs (Albanie, Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Roumanie, Slovaquie, Suède et Turquie). Il concernera dans un premier temps les appareils d’une douzaine de constructeurs partenaires incluant Bullitt Group (CAT et Motorola), Doro, HMD Global (Nokia), Huawei, MobiWire, Lenovo (Lenovo et Motorola), OnePlus, Oppo, Samsung, TCL (Alcatel et TCL), Xiaomi et ZTE. “D’autres modèles viendront compléter cette gamme dans le futur”, est-il précisé.