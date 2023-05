Oqee Ciné : le service de streaming gratuit de Free s’enrichit encore pour tous les abonnés Freebox

Cette semaine sur OQEE Ciné : et si c’était à refaire ? Découvrez 8 nouveaux contenus.

OQEE Ciné, c’est plus de 300 films et séries gratuits, sur place sur votre télévision via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet ou Apple TV mais aussi à emporter sur tous vos appareils, ordinateur, tablette, smartphone.

Comme chaque semaine, le catalogue du service gratuit et financé par la pub de Free s’enrichit de nouveaux contenus pour les abonnés Freebox. L’opérateur nous dévoile aujourd’hui les nouveautés :

“Matthew Broderick ferait-t-il confiance à son nouvel ami Disjoncté Jim Carrey ? Sean Connery sortirait-t-il de sa solitude pour révéler un jeune prodige inconnu dans À la rencontre de Forrester de Gus Van Sant ? Kathleen Turner retomberait-t-elle amoureuse (ou pas) de Nicolas Cage dans l’irrésistible Peggy Sue s’est mariée de Francis Ford Coppola ? Le sergent James Caan enverrait-t-il ses jeunes recrues mourir au Vietnam dans Jardins de pierre du même Coppola?

Seconde chance aussi pour les créateurs de GenCoin de conquérir la fortune.. ou de tout perdre dans la saison 2 de StartUp.

Mais tout le monde n’aura pas droit à une seconde chance, comme l’apprennent à leurs dépens les jeunes filles de #Horror lors d’une nuit sanglante. Pas de droit à l’erreur non plus pour le pilote de bolides du futur dans Mort en direct, ni pour l’agent du FBI Cuba Gooding Jr, engagé par une veuve terriblement séduisante dans Meurtre à double face.”

Pour bénéficier d’Oqee TV, il est nécessaire d’être abonné Freebox et de ne pas avoir désactivé l’option TV incluse. Manque encore à l’appel une intégration sur les Freebox mini 4K et Smart TV Samsung, l’opérateur travaille actuellement sur une prochaine compatibilité.

