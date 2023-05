Oqee : Free lance une nouvelle version de son application TV sur les iPhone et iPad

Les abonnés Freebox utilisant Oqee sur iOS profitent d’une nouvelle amélioration sur la fonctionnalité Chromecast.

Incontournable pour regarder la TV, les replays ou enregistrer un programme en mobilité, Oqee by Free compte plus de 2 millions d’utilisateurs actifs. En constante évolution, l’application reçoit aujourd’hui une mise à jour sur iOS. Cette nouvelle version 1.28 apporte une amélioration : “l’écran de sélection des pistes audio et sous-titres de Chromecast a été revu pour une utilisation simplifiée”, annoncent les développeurs.

Disponible également sur les terminaux Android mais aussi sur Smart TV, Apple TV, appareils Android TV (à partir de la version 8), et le web pour tous les abonnés Freebox, l’application Oqee permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement. Cette année le service s’est enrichi d’Oqee Ciné, le premier service de AVOD de Free ( plus de 300 films et séries).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox