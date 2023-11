Le groupe Iliad affiche une santé de fer en Europe et augmente ses investissements

Outre un trimestre record sur le marché français, Iliad annonce également des performances impressionnantes en Pologne et en Italie.

Les neuf premiers mois de l’année 2023 se sont déroulés sous d’excellents auspices pour Iliad, avec une croissance du chiffre d’affaires ayant atteint 10.1% à 6.80 milliards d’euros sur cette période. Sur la période juillet-septembre, cette croissance atteignait tout de même 9.5%. Des performances portées notamment par les résultats de la branche française, mais les filiales italiennes et polonaises ne sont pas en reste.

En Italie, le chiffre d’affaires progresse en effet de 13% en amélioration par rapport au trimestre précédent, atteignant 269 millions d’euros. Le tout grâce à un succès commercial important : 382 000 personnes ont souscrit à une nouvelle offre Iliad. L’opérateur a recruté 395 000 nouveaux abonnés nets mobiles, soit sa meilleure performance depuis trois ans. Sur la fibre, Iliad a recruté 23 000 nouveaux abonnés net, pour un total de 172 000 abonnés IliadBox.

En Pologne, la performance commerciale de Play sur le mobile s’est une nouvelle fois améliorée avec 120 000 nouveaux abonnés nets sur le 3ème trimestre, porté par une très bonne performance sur les abonnements postpayés (+104 000) et un rebond du segment prépayé (+17 000). Sur le segment Fixe, les recrutements nets atteignent 19 000 unités, une performance plus modeste liée à un nouvelle politique commerciale à la suite de la fusion entre Play et UPC, devenue effective en août 2023. Cette dernière a “ralenti l’impact commercial de la stratégie de convergence mise en place plus tôt cette année” explique Iliad. Ces résultats entraînent une croissance du chiffre d’affaires de 2.5% pour un total de 2.484 milliards de zlotys (562 millions d’euros).

Le groupe atteint ainsi 47 millions d’abonnés au total. Outre ses performances commerciales notables, la maison-mère de Free a également revu à la hausse ses investissements, à hauteur de 1.64 milliard d’euros depuis le début de l’année et jusqu’en septembre, ce qui représente 24.2% du chiffre d’affaires. Ces dépensesn ont augmenté de 2.8% et Iliad entend maintenir un niveau élevé d’investissement pour “répondre à la forte demande enregistrée en termes de connectivité fibre (marchés résidentiel et entreprises), en termes de gains de nouveaux abonnés et prises de commandes et en termes de nouveaux services liées à l’usage de nos services Cloud (public et privé)“. Au court du dernier trimestre, l’un des points sur lequel le groupe a investi est l’intelligence artificielle, en faisant l’acquisition d’un supercalculateur pour afficher la plus grande puissance de calcul cloud dédiée aux applications IA en Europe, et en créant un laboratoire de recherche doté à plus de 100 millions d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox