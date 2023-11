Fibre : 72% des abonnés Freebox en profitent, plus de 34 millions de foyers peuvent à présent souscrire aux offres Free

Premier opérateur alternatif derrière Orange, Free compte désormais 7,3 millions d’abonnés sur le fixe dont 5,3 millions à la fibre.

Portée par une bonne dynamique sur la fibre avec 200 000 nouveaux abonnés nets sur le 3e trimestre, Free annonce ce 14 novembre compter 5,3 millions clients sur le segment soit 72,1% de son parc global d’abonnés fixe. Le taux d’adoption a ainsi augmenté de 2,3 points en l’espace de 3 mois.

Proposer historiquement la fibre au même prix que l’ADSL permet à Free de migrer plus facilement ses abonnés ADSL vers le FTTH, mais aussi de séduire de nouveaux clients, à condition d’être éligible. A fin septembre 2023, les offres fibre de Free étaient ainsi proposées à 34,3 millions de foyers en France, “dont 6,8 millions de foyers en zones très densément peuplées pour une couverture de 98,5 % et 26,7 millions en zones moyennes et peu denses (couverture de 94,2 %)”, indique l’opérateur dont le nombre de prises raccordables a augmenté de 800 000 unités durant l’été 2023.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox