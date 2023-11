Free annonce “une performance commerciale record” au 3e trimestre et assomme tous ses rivaux

L’opérateur de Xavier Niel a recruté 324 000 nouveaux abonnés mobile et fixe lors du 3e trimestre 2023, soit plus que ses rivaux réunis.

Ne pas s’aligner sur Orange, SFR et Bouygues Telecom en ne touchant pas à ses prix malgré un contexte inflationniste, la stratégie menée par Free en 2023 continue de porter ses fruits. Le premier recruteur d’abonnés en 2022 a désormais toutes les chances de conserver son leadership en 2022. Après avoir séduit 384 000 abonnés lors du 1er semestre loin devant la concurrence, l’opérateur récidive lors du 3e trimestre en intensifiant ses recrutements. Lors de la publication de ses résultats financiers ce 14 novembre, Free annonce afficher “une performance commerciale record au 3ème trimestre avec 324 000 nouveaux abonnés nets, dont 274 000 nouveaux abonnés nets mobiles (297 000 abonnés 4G/5G) et 50 000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit”, dont 200 000 abonnés sur la fibre.

“Cette performance vient conforter la place de leader de Free en termes de recrutements de nouveaux abonnés”, se félicite-t-il. Sur le mobile, Free a séduit plus de nouveaux clients que Bouygues Telecom et Orange réunis, lesquels ont respectivement écoulés 108 000 et 83 000 nouveaux forfaits mobile, en attendant les résultats de SFR. C’est sa meilleure performance depuis le 4e trimestre 2017.

Sur le fixe, avec 50 000 nouveaux abonnés Freebox, l’opérateur de Xavier Niel se classe toutefois second pour le moment derrière Bouygues Telecom et son carton plein sur le trimestre avec le gain de 81 000 nouveaux clients alors qu’Orange en a perdu 31 000. Sur la fibre, Free conserve sa seconde place derrière Orange et ses 259 000 recrutements.

« Ces très bons résultats sont le fruit des choix que nous avons faits en termes d’investissement et de défense du pouvoir d’achat de nos abonnés. Ils nous garantissent de préparer sereinement l’avenir. Nous continuons de construire, pas à pas, un groupe de télécoms européen, à la pointe en matière de connectivité, de Cloud mais aussi d’IA », a fait savoir Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, maison-mère de Free. En France, le groupe enregistre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 9 ans.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox