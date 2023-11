Fibre : l’accord avec Orange salué par l’Avicca, sa sanction aussi

Les nouveaux engagements d’Orange sont une bonne chose selon Patrick Chaize, président de l’Avicca, qui considère également que l’Arcep a bien fait son travail en sanctionnant ses retards.

L’opérateur historique a pris de nouveaux engagements pour le déploiement de la fibre, particulièrement dans les zones moyennement denses où il doit rendre raccordables 1.2 million de nouveaux foyers. Les détails de l’accord signé avec le gouvernement ont été présentés récemment et trois points ont été salués par Patrick Chaize, notamment avec le droit au raccordement à la demande dans la zone AMII. Une annonce qui fait tout de même l’objet d’une certaine vigilance, l’Avicca souhaitant s’assurer qu’il soit possible de saisir l’Arcep en cas de non-faisabilité du raccordement.

La révision du taux de complétude donne également satisfaction à l’association de collectivités. Un objectif “certes décevant, mais probablement réaliste de 98.5% en zone AMII et 96% en zone très dense à fin 2025”, explique son président. “Maintenant, ces deux taux ont le mérite de rester sanctionnables car vérifiables de manière indépendante par l’Arcep, contrairement à d’autres critères, comme le simple nombre de nouveaux locaux raccordables ou l’engagement à « faire le maximum » comme on a pu, hélas, l’entendre” ajoute-t-il.

Enfin, l’engagement d’Orange dans le génie civil en cofinancement avec la Banque des territoires permettant aux infrastructures d’être utilisées par la plupart des opérateurs a été salué. Ce partage devrait permettre un meilleur développement de la fibre. Mais si Orange a été félicité, l’Arcep également pour un point qui déplaît particulièrement à l’opérateur historique.

En effet, Orange avait déjà pris des engagements sur le déploiement de la fibre en zone AMII et a accusé un retard assez important, entraînant une sanction de 26 millions d’euros immédiatement contestée par l’opérateur. Cependant, pour Patrick Chaize « la décision de l’Arcep montre que l’Autorité indépendante a de l’autorité et agit en toute indépendance » et « rappelle à l’ordre, au-delà du seul cas de l’opérateur historique, le secteur ». Une punition qui fait office d’exemple donc, montrant que le secteur doit tenir ses engagements. De plus, cette sanction est pour lui “un signal envoyé à Orange dans la perspective des nouveaux engagements opposables pris par l’opérateur dans le cadre de la négociation avec l’Etat“.

