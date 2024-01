Chaînes TV : 15 fréquences TNT seront remises en jeu en février

La plus importante vague d’attribution de fréquences depuis le lancement de la TNT démarrera le mois prochain.

15 fréquences TNT remises en jeu avec des attributions prévues à compter de 2025. Si pour l’heure aucun groupe n’a encore annoncé un intérêt pour une fréquence déjà occupée, l’Arcom lancera tout de même son appel à candidature pour de nombreuses chaînes dès le mois prochain.

Le paysage audiovisuel français avait déjà été agité l’année dernière avec le renouvellement des fréquences de TF1 et M6 alors que l’avenir de cette dernière était incertain suite à l’échec de la fusion des deux groupes. Cette fois, la plupart des chaînes devraient être renouvelées sans accrocs. Cependant, les deux chaînes gratuites de Canal+, CNews et C8 font l’objet d’interrogations. Elles sont régulièrement visées par des critiques et des rappel à l’ordre par l’Arcom, même l’ancienne ministre de la Culture avait menacé directement les chaînes de sauter.

Ainsi, des dossiers pourraient être déposés, tablant sur un potentiel retrait d’une des deux chaînes suite à un manquement de leurs engagements. La prise de position devra être assez rapide et il ne faudra pas louper le coche puisque les fréquences sont attribuées pour plusieurs années.

