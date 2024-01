OCS : Canal+ annonce un rachat finalisé à la fin du mois

Canal+ n’attendait que le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour finaliser l’acquisition du bouquet d’Orange.

Aussitôt autorisé, aussitôt finalisé ou presque. Le rachat d’OCS par la filiale de Vivendi est finalement autorisé par l’Autorité de la concurrence et Canal+ s’en est dit réjouit et prévoit de finaliser l’acquisition auprès d’Orange dès la fin du mois de janvier.

Les deux entités intègreront ainsi Canal+ dans les prochaines semaines et doivent ainsi renforcer “les offres Cinéma et Séries du groupe Canal+”. Ce sont 1800 oeuvres audiovisuelles et cinématographiques qui rejoindront ainsi le catalogue de contenus de Canal, ainsi que 200 coproductions. Les équipes d’OCS et d’Orange Studio, lui aussi concerné par le rachat, intègreront celles de Canal+ au début du mois de février.

Source : Alloforfait

