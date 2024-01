ADSL : Orange dévoile une nouvelle liste pour la fin du cuivre, 2.4 millions de foyers concernés

Le plan d’extinction du réseau cuivre continue d’avancer, Orange a dévoilé un nouveau lot de 2.4 millions de foyers concernés prochainement.

Sur les 2302 communes proposées à la fermeture, 2145 ont été retenues, pour 2,44 millions de locaux (au lieu de 2,67 millions initialement prévus) dans le dernier lot publié par l’opérateur historique concernant la fermeture du réseau cuivre. Le chantier promet d’être pharaonique et l’extinction se fera ainsi par plaques, avec un premier lot d’une centaine de communes, puis 840 dans un second temps avant de passer à une vitesse supérieure avec ces 2145 communes touchées.

L’Avicca, association de collectivités impliquée dans le numérique, salue le fait qu’Orange a “bien tenu compte d’une grande partie des demandes”. Sur l’ensemble de ces communes, 74% sont couvertes à plus de 98% en fibre, 92% proposent une couverture de plus de 95% et seulement une cinquantaine proposent une couverture en dessous de 90%. A noter, l’une d’entre elles n’est pas encore couverte à 50% en fibre optique. Sur l’ensemble du lot, ce sont tout de même 88 000 prises qui doivent être installées pour une couverture à 100%, ce qui inquiète l’Avicca sur la faisabilité du chantier vu les retards observés notamment dans les zones d’initiatives privées.

Pour l’heure, 10 départements ne sont pas encore touchés par le plan de l’opérateur historique à savoir l’Allier, l’Aveyron, le Cantal, les Côtes-d’Armor, la Dordogne, le Gers, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Tarn et Paris. Un retard expliqué par le fait que la plupart de ces départements ont eux même demandé à remettre à plus tard la fermeture du cuivre.

Un aperçu des départements les plus concernés par ce lot, réalisé par l’Avicca

