Netflix teste un abonnement en partenariat avec Carrefour

Une expérimentation sur deux territoires qui pourrait s’étendre à l’ensemble de l’Hexagone si elle rencontre du succès.

Netflix annonce pour la première fois un partenariat avec un acteur de la grande distribution pour proposer son offre avec Standard avec publicité. Pour 5,99€ par mois et sans engagement, les client situés dans les agglomérations de Rouen et Bordeaux s’inscrivant au programme carrefour Plus bénéficient simultanément d’une réduction de 10% sur tous les produits des marques Carrefour et d’un abonnement Netflix Standard avec publicité.

Cet abonnement permet d’accéder à 10% de remise sur plus de 6000 produits du quotidien, alimentaires ou d’hygiène-beauté des marques carrefour, de la gratuité de la livraison à domicile dès 60€ d’achat et de l’accès au catalogue des séries, films et jeux sur Netflix. Pour y souscrire, il faudra soit passer par le site web de Carrefour et s’abonner à Carrefour Plus ou acheter une carte dédiée dans l’un des 108 magasins participants. En fonction du succès rencontré dans ces deux agglomérations pilotes, le programme Carrefour Plus sera déployé sur tout le territoire français d’ici fin 2024.

Une initiative qui rappelle le partenariat établit entre Amazon Prime et Monoprix lancé en juin dernier, qui permet aux abonnés de bénéficier de Monopflix, formule d’abonnement assez similaire, inclus dans son abonnement Prime pendant six mois.

