Abonnés Freebox et Prime : un nouveau service pour des courses moins chères offert

Amazon lance une nouvelle offre en partenariat avec Monoprix permettant de bénéficier de 10% de remise sur vos courses de tous les jours en profitant de l’abonnement Monopflix gratuitement pendant six mois.

Un bon plan en plein contexte inflationniste. L’abonnement d’Amazon continue de se développer, après avoir signé un partenariat avec Deliveroo l’année dernière, c’est au tour de Monoprix d’intégrer l’offre à 5.99€/mois proposée par le géant américain. Il est en effet désormais possible de bénéficier de Monopflix, abonnement proposé par l’enseigne de grande distribution, directement grâce à votre offre Prime. Cette formule est offerte pendant six mois, sans engagement. L’offre ne se renouvelle pas automatiquement une fois la période terminée, vous pouvez donc en profiter sans vous inquiéter de devoir résilier plus tard.

Cette offre permet notamment de bénéficier d’une remise de 10% sur tous vos achats de produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène réalisés dans la boutique Monoprix sur amazon.fr, sur monoprix.fr ainsi que dans les magasins Monoprix près de chez vous, et ce, sans limites et sans engagement. A noter que si vous commandez sur Amazon directement, vous devrez entrer le code promotionnel – qui vous sera communiqué par email – qui sera valide au lendemain de votre inscription, puis la remise s’appliquera automatiquement sur toutes vos commandes pendant les 6 mois de l’offre. Si vous souhaitez passer commande le jour de votre souscription, vous pouvez utiliser le code à usage unique 10MONOPRIX.

Sur sa page, Amazon précise que “dans certaines villes de province, vous ne verrez pas les 10% de remise immédiate sur monoprix.fr mais vous recevrez sous 72h une cagnotte sur votre carte Monoprix du montant de la remise et de la livraison.” L’offre n’est valable que sur le territoire français. “Avec l’abonnement Monopflix, la livraison est offerte dès 50€ d’achat sur monoprix.fr. La livraison est toujours offerte dès 60€ d’achat avec Prime dans la boutique Monoprix sur amazon.fr”, ajoute le géant américain.

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur son compte Amazon Prime, sur la page dédiée. Un lien est alors disponible pour lier un compte Monoprix existant à votre abonnement Prime ou pour en créer un si vous n’en possédez pas encore. Une fois la procédure de création de compte (ou de liaison de compte) terminée, vous êtes redirigé sur une page vous indiquant que cet abonnement sera actif dès le lendemain. Si vous possédez déjà un abonnement Monopflix payant, vous pouvez l’annuler et bénéficier des six mois offerts avec Prime.

Pour rappel, Amazon Prime comprend de nombreux services, notamment la livraison rapide ou Prime Video et est inclus dans l’offre Freebox Delta. Les abonnés Freebox Pop, Révolution, mais aussi ceux disposant d’un forfait Free Mobile lié à leur Freebox mini 4K peuvent également bénéficier de 6 mois offert.

