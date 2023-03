Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : Amazon Prime prolonge la gratuité d’un service offert

Avis à ceux ayant bénéficié de Deliveroo Plus gratuit grâce à Amazon Prime, c’est reparti pour un tour.

Depuis la fin du mois de février 2022, l’offre multi-services d’Amazon intègre un an d’abonnement offert à Deliveroo Plus. Alors que la période de gratuité devait se terminer ce mois-ci, elle sera finalement prolongée.

Ce service, lié à la plateforme de commande à domicile, permet de bénéficier de la livraison offerte illimitée pour toute commande éligible de 25€ minimum. Dans son mail, Deliveroo explique ainsi qu’une nouvelle promotion est appliquée sur votre abonnement à la fin de l’offre actuelle, pour une durée de 12 mois. A noter cependant, cette offre n’est valable que si votre abonnement Prime reste actif.

Ainsi, les abonnés Freebox Delta pour qui le service est inclus dans leur abonnement et les abonnés Freebox Pop et Révolution peuvent en bénéficier pendant les 6 mois où Amazon Prime est offert. Pour y accéder, il suffit de créer un compte gratuit sur l’application ou la plateforme Deliveroo, puis de se rendre dans les paramètres pour lier votre profil à votre compte Amazon Prime. Il suffit ensuite de saisir vos identifiants Amazon pour finalement activer ce nouveau service. A noter, pour ceux s’étant déjà abonné à Deliveroo Plus, il est possible d’effectuer une migration en suivant cette même procédure mais en confirmant que vous voulez changer d’abonnement. Une fois la période de gratuité terminée, l’offre prendra fin automatiquement, sauf si vous étiez déjà abonné payant avant de l’activer.

