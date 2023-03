Une Freebox peu accessible en fait rêver certains, des prédictions pour l’avenir de la TV… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

La Freebox Pro s’améliore et en fait saliver certains

Lancée il y a deux ans, la Freebox Pro a évolué cette semaine. Les nouveaux clients peuvent bénéficier désormais du Wi-Fi 6E, dernière génération des standards du réseau sans fil. Ses fonctionnalité techniques poussées et son prix assez peu élevé par rapport à la concurrence, même face à certaines offres grand public, en ont fait un objet de convoitise pour certains abonnés. Cependant, l’offre reste réservée aux professionnels pouvant prouver qu’ils ont bel et bien une entreprise. Pas de chance !

Mais la Freebox Delta a aussi ses grands avantages, comme certains l’indiquent dans les commentaires.

Gare aux généralités !

Sur quoi regarde-t-on majoritairement nos chaînes télévisées ? Le régulateur de l’audiovisuel a mené son enquête pour dévoilé les habitudes de consommation des foyers français sur le premier semestre 2022. Sans surprise, la réception de la télévision se fait majoritairement via internet, avec 63.9% des foyers concernés. Vis à vis des équipements, on peut noter que 84% des foyers équipés en TV et accédant à internet disposent d’un téléviseur connecté au premier semestre 2022, contre 82% au premier semestre 2021. Cependant, les connexions qualifiées de “indirectes” à la télévision restent majoritaires. Ainsi, si de nombreux téléviseurs connectés permettent l’accès direct aux chaînes TV, ce sont majoritairement les décodeurs des opérateurs qui sont utilisés dans 82% des foyers, une part encore en hausse. Et cela relance le débat : est-ce vrai que les players sont inutiles ? A l’heure actuelle, le grand public semble avoir tranché mais qu’en sera-t-il de l’avenir ?

La TNT n’est pas encore abandonnée, ni par Canal ni par les abonnés

La convention de Canal+ est prolongée jusqu’au 5 juin 2025. Le groupe décroche ce qu’il voulait : une prolongation raccourcie de l’autorisation d’émettre sur le canal 4 de la TNT. Si elle peut paraître obsolète, la télévision numérique terrestre reste encore le seul moyen d’accès à la télévision pour 19% des foyers en France et reste donc importante pour le secteur audiovisuel, même si certains continuent de prédire sa fin imminente. Le délai plus court réclamé par Canal+ apporte par ailleurs de l’eau au moulin de cette théorie.

Encore une nouvelle plateforme ?

Le marché de la vidéo à la demande par abonnement continue de se développer avec de nouvelles propositions régulièrement. Cette fois, c’est une offre française qui est proposée pour une niche assez spécifique avec MK2 Curiosity. Si certains sont prompts à critiquer d’office cette proposition supplémentaire, notamment au vu de son catalogue, d’autres aiment à rappeler que tous les goûts sont dans la nature !

Un prix canon oui, mais comment ?

En attendant son lancement, que doit contenir la prochaine offre fixe de Free pour séduire ? Univers Freebox vous a ainsi proposé un sondage pour récolter vos attentes et vos envies concernant cette future offre. Il était possible de choisir 3 critères parmi la liste proposée et le premier critère est le prix avec des attentes concernant un tarif alléchant. Cependant, cela peut prendre bien des formes et si Free devait s’y plier avec cette seule directive, il pourrait prendre deux directions. D’autres se soucient également du design apparemment, même s’ils sont assez minoritaires parmi nos sondés.

