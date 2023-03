La fréquence TNT de Canal+ officiellement renouvelée pour une durée de 18 mois

La convention de Canal+ est prolongée jusqu’au 5 juin 2025. Le dégroupe décroche ce qu’il voulait : une prolongation raccourcie de l’autorisation d’émettre sur le canal 4 de la TNT.

Le collège de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’est réuni en plénière ce 8 mars pour statuer sur tous les dossiers pour lesquels une décision de l’Arcom est attendue. Sans surprise, cette dernière a adopté la nouvelle convention de Canal+, dont l’autorisation d’émettre sur la TNT arrivera à échéance le 6 décembre prochain. Il s’agit ici d’une simple procédure de reconduction de l’autorisation délivrée au service Canal+ et non d’un appel d’offres comme ce fut le cas pour les fréquences de M6 et TF1.

La filiale de de Vivendi a ainsi obtenu de l’Arcom le renouvellement de sa fréquence TNT pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 5 juin 2025, annonce un communiqué. Ce bail apparaît donc très court dans le temps, Roch-Olivier Maistre, le président de l’Arcom, militait initialement pour trois ans. La dernière fois, en décembre 2020, Canal+ avait déjà obtenu gain de cause sur une condition identique, celle d’une prolongation raccourcie. Le groupe avait alors obtenu 3 ans contre 10 ans prévus par l’appel à candidatures.

De son côté, Canal+ a toutes les raisons de disposer d’une convention ne s’étalant pas trop dans le temps puisque la télévision numérique terrestre représente aujourd’hui seulement 1 % de son parc d’abonnés contre 5% il y a trois ans. Les coûts de diffusion propres sont par ailleurs très élevés, utiliser la TNT coûte 2,5 fois plus cher par rapport à l’utilisation de la technologie satellite, pour un revenu moyen par abonné inférieur de 30%.

En amont du précédent renouvellement de convention de la chaîne cryptée , son patron, Maxime Saada avait déjà fait savoir que sa fréquence TNT n’était pas vraiment intéressante en l’état pour Canal+. Sa candidature étant uniquement motivé par sa volonté de montrer “son ancrage” en France. Il avait cependant posé certaines conditions, dont plusieurs étaient plus de l’ordre des négociations avec Bercy qu’avec le CSA, devenu depuis l’Arcom. Entre autres, il demandait un retour à un taux de TVA réduit, et une lutte renforcée plus efficace contre le piratage. Quelques obligations ont été finalement renforcées, notamment au sujet de l’accessibilité des programmes lors des heures de grande écoute ou l’investissement dans la production locale ultramarine.

