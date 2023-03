TV : l’usage des players Freebox, Livebox, SFR Box et Bbox est majoritaire et continue de progresser

L’Arcom publie aujourd’hui son observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine pour les 1er et 2e trimestres 2022.

Sur quoi regarde-t-on majoritairement nos chaînes télévisées ? Le régulateur de l’audiovisuel a mené son enquête pour dévoilé les habitudes de consommation des foyers français sur le premier semestre 2022.

Sans surprise, la réception de la télévision se fait majoritairement via internet, avec 63.9% des foyers concernés. Vis à vis des équipements, on peut noter que 84% des foyers équipés en TV et accédant à internet disposent d’un téléviseur connecté au premier semestre 2022, contre 82% au premier semestre 2021.

Cependant, les connexions qualifiées de “indirectes” à la télévision restent majoritaires. Ainsi, si de nombreux téléviseurs connectés permettent l’accès direct aux chaînes TV, ce sont majoritairement les décodeurs des opérateurs qui sont utilisés dans 82% des foyers. Un usage qui continue de progresser avec une hausse de deux points en un an, tandis que 30% des foyers sont également équipés d’un boîtier OTT.

L’accès à la télévision directement depuis l’interface de la Smart TV représente pour sa part 49% des foyers connectés, avec une hausse de 5 points en un an et 13 points depuis 2020. Notons également une part assez importante d’utilisation via les consoles de jeux.

“Si l’équipement en téléviseur connaît une tendance baissière depuis plusieurs années, les usages associés à cet équipement accompagnent les innovations techniques et se renouvellent. Ce terminal conserve ainsi une place centrale au sein des foyers de par le confort de visionnage qu’il offre et l’intérêt majeur que suscitent les programmes audiovisuels (linéaires et non linéaires)” conclut l’Arcom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox